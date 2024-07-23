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لبنان

توتر في الجنوب.. هذا ما يحصل هناك الآن

Lebanon 24
23-07-2024 | 13:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، مساء اليوم، باستهداف دبابة ميركافا اسرائيلية لمنزل في منطقة "عزراييل" في أطراف بلدة كفرشوبا بقذيفتين مباشرتين.


كذلك، أفيد بان القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف الحي الجنوبي في بلدة كفرحمام عطل شبكة الكهرباء في الحي.
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وكان قد أغار الطيران الاسرائيلي المسيّر على وادي العصافير في مدينة الخيام.
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