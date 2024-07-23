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لبنان

مطلوبون في قبضة مخابرات الجيش.. هذه التّهم موجّه إليهم

Lebanon 24
23-07-2024 | 13:01
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان أنّه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، أوقفت مديرية المخابرات في بلدة الصويري – البقاع، المواطن (ع.ا.) لمحاولته سرقة سيارة ولكونه مطلوبًا بجرم تأليف عصابة سرقة، وضبطت في حوزته أدوات لسرقة السيارات، كما أوقفت ٥ مواطنين في منطقة بقاعصفرين – الشمال لظهورهم في مقاطع فيديو وهُم يطلقون النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة الحربية".
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أضاف البيان:" كذلك أوقفت وحدة من الجيش في منطقة دير عمار – الشمال المواطنَين (خ.ع.) و(م.ح.) والسوري (خ.ا.) لإقدامهم على تهريب ٢٥ سوريًّا إلى الأراضي اللبنانية.
ودهمت وحدة أخرى في بلدة رياق – البقاع منازل مواطنين على أثر إشكال تخلله إطلاق نار وأوقفت المواطنَين (خ.م.) و(ا.م.)، وضبطت سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر".
 
وختم:" سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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