بكمين محكم.. أحد أخطر وأكبر المطلوبين يقع بقبضة "المخابرات"

تمكنت قوة من مخابرات الجيش من توقيف المطلوب "أ. م. ق. ج" بكمين في محلة دورس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".



ووفقا للمعلومات، يعتبر الموقوف من اخطر واكبر المطلوبين بجرائم مختلفة.





وتعمد قوة من الجيش على مداهمة منزله في حي الشراونة في بعلبك.