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لبنان

شيخ العقل التقى الشيخ نعيم حسن وشخصيات في دار الطائفة

Lebanon 24
23-07-2024 | 13:22
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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم الشيخ القاضي نعيم حسن وتناول اللقاء شؤون المشيخة وقضايا عامة. 
كما التقى وفداً من عائلة مكارم من رأس المتن مع عائلة المرحوم عصام فايز مكارم الأمين العام السابق للمؤسسة الدرزية للرعاية الاجتماعية ورئيس بلدية رأس المتن السابق، بحضور القاضي الشيخ غاندي مكارم، لشكره على مواساته العائلة والبلدة وشهادته بالراحل، ومشاركته العائلة اليوم ايضاً تقبّل التعازي الى جانبها في دار الطائفة في بيروت، ومن بين المعزّين الرئيس السابق للحزب التقدم يالاشتراكي وليد جنبلاط وعدد من الرؤساء السابقين والوزراء والنواب والشخصيات الروحية والسياسية والاجتماعية والأهلية.
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ومن زوّاره ايضاً الدكتور مروان نويهض برفقة وفد، ثم المسؤول في مؤسسة الضمان الاجتماعي اسامة الزهيري.
وترأس شيخ العقل اجتماعاً لمجلس ادارة المجلس المذهبي، لمناقشة قضايا إدارية وداخلية، واجتماعاً ثانياً للجنة الاجتماعية في المجلس لمتابعة المسائل التي تعنى بشؤونها. 
ومساءً زار الشيخ أبي المنى بلدة كفرمتى، مقدّماً على رأس وفد من المشايخ التعازي بالمناضل المربي عصام خداج، مشيدا ب"مناقبية الراحل ونضالاته على مستوى منطقته والقضية التي دافع عنها، وفي مسيرته التربوية والتعليمية المعطاءة".
(الوكالة الوطنية)
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