ماسايوكي زار وزير الزراعة وأكد ضرورة مشاركة لبنان في "إكسبو اليابان 2027"

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استقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، في الوزارة السفير الياباني ماغوشي ماسايوكي، على رأس وفد من السفارة.وخلال اللقاء، تم البحث في ملفات القطاع الزراعي التي تعمل على توثيق الأمن الغذائي وتمكينه.وشكر وزير الزراعة ل"اليابان ممثلة بالسفير ماسايوكي كل الجهود التي تبذل في الوقوف إلى جانب لبنان".وأشاد ب"العلاقات المميزة والأخوية التي تجمع لبنان باليابان، بعد المساعدات التي تلقتها الوزارة من اليابان في مشاريع ومناسبات عدة، والتي كان أبرزها مشروع المزارعين الأكثر تأثرا بالأزمة الاقتصادية، والذي استفاد منه أكثر من ألف مزارع، وجائحة كوفيد في ما مضى، إضافة إلى كونها شريكا أساسيا في مشروع زراعة القمح الطري في موسم 2023 – 2024".وقال: "لقد ساعدت اليابان في إعادة بناء مركز الحجر الصحي البيطري والزراعي وتجهيزه في مرفأ بيروت، والذي تم افتتاحه سابقا بتشغيل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة".وخلال اللقاء، أكد السفير ماسايوكي "ضرورة مشاركة لبنان في إكسبو اليابان 2027"، لافتا إلى "استمرار اليابان في الوقوف بجانب لبنان". (الوكالة الوطنية)