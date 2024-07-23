أعلن "حزب الله"، في بيان مساء اليوم، أنه دمّر رادار كشف الأفراد في موقع ‏بركة ريشا.





وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 19:40 من يوم الثلاثاء 23-7-2024 رادار كشف الأفراد في موقع ‏بركة ريشا بالصواريخ الموجهة وحققنا إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميره". ‏

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