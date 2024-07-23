تجار البطاريات يحرمون اللبنانيين من الطاقة الشمسية

اشتكى عدد كبير من المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة من انقطاع بطاريات الليثيوم التي يفضلها العدد الأكبر من الأشخاص الذين يستخدمون نظام الطاقة الشمسية نسبة إلى نوعيتها.

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وحسب معلومات "لبنان24" فإن التجار الكبار الذين يقومون باستيراد هذه البطاريات من دول المنشأ احتكروها وقرروا منع توزيعها على السوق.

وتشير المعلومات إلى أن السبب يعود إلى اتجاه آلاف اللبنانيين هذا العام إلى التخلي عن اشتراك المولدات الخاصة والذهاب إلى اعتماد نظام الطاقة الشمسية، حيث تمكن هؤلاء من رفع سعر البطارية الواحدة خلال أسبوع بين 650 و800 دولارات، علمًا أنّها مقطوعة من السوق، والحصول عليها صعب.