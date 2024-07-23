سامي الجميل: "حسابات حزب الله لا علاقة لها بمصلحة لبنان"

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قال رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل أن اذا كانت التسوية تناسب لبنان سنسير بها وسنرفض اي تسوية ضد مصلحة لبنان ولو كان العالم كله معها.وأشار الجميل إلى أنه "يجب ألّا نتوقف على المظاهر ولدينا أزمة كبيرة وللأسف حسابات حزب الله لا علاقة لها بمصلحة لبنان واللبنانيين وبالنسبة له نفوذ ايران وتحالف الممانعة أهمّ".وأكد أن "حزب الله هو الوحيد الذي يؤدي الولاء للخارج وهو ما يفاخر به الحزب ونصرالله يؤكد ان قائده هو مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران ما يعني ولاؤه لرئيس دولة أخرى وغسيل الدماغ مرتبط بربط الولاء لدولة أخرى والكارثة الثانية هي السلاح".