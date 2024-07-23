Advertisement

لبنان

سامي الجميل: "حسابات حزب الله لا علاقة لها بمصلحة لبنان"

Lebanon 24
23-07-2024 | 15:17
A-
A+
Doc-P-1225827-638573698296134186.jpg
Doc-P-1225827-638573698296134186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل أن اذا كانت التسوية تناسب لبنان سنسير بها وسنرفض اي تسوية ضد مصلحة لبنان ولو كان العالم كله معها.
وأشار الجميل إلى أنه "يجب ألّا نتوقف على المظاهر ولدينا أزمة كبيرة وللأسف حسابات حزب الله لا علاقة لها بمصلحة لبنان واللبنانيين وبالنسبة له نفوذ ايران وتحالف الممانعة أهمّ".
Advertisement
وأكد أن "حزب الله هو الوحيد الذي يؤدي الولاء للخارج وهو ما يفاخر به الحزب ونصرالله يؤكد ان قائده هو مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران ما يعني ولاؤه لرئيس دولة أخرى وغسيل الدماغ مرتبط بربط الولاء لدولة أخرى والكارثة الثانية هي السلاح".
وقال الجميل أن "جبهة الجنوب لم تخفف القتلى ولا الدمار ولا الاجرام في غزة انما اتت بالاجرام والدمار والموت الى لبنان".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:02 | 2024-07-23
15:58 | 2024-07-23
15:00 | 2024-07-23
14:56 | 2024-07-23
14:40 | 2024-07-23
14:32 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24