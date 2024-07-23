Advertisement

لبنان

مساء اليوم.. "الحزب" استهدف جنوداً إسرائيليين اثناء تحركهم في هذا الموقع

Lebanon 24
23-07-2024 | 16:02
A-
A+
Doc-P-1225837-638573727103663401.jpg
Doc-P-1225837-638573727103663401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم في بيان، انه استهدف مجموعة لجنود ‏العدو الإسرائيلي أثناء تحركها في موقع العاصي.


وجاء في البيان: "استهدفنا عند الساعة 10:13 من مساء يوم الثلاثاء 23-07-2024 مجموعة لجنود ‏العدو الإسرائيلي أثناء تحركها في موقع العاصي بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:58 | 2024-07-23
15:17 | 2024-07-23
15:00 | 2024-07-23
14:56 | 2024-07-23
14:40 | 2024-07-23
14:32 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24