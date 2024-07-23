مساء اليوم.. "الحزب" استهدف جنوداً إسرائيليين اثناء تحركهم في هذا الموقع

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم في بيان، انه استهدف مجموعة لجنود ‏العدو الإسرائيلي أثناء تحركها في موقع العاصي.





وجاء في البيان: "استهدفنا عند الساعة 10:13 من مساء يوم الثلاثاء 23-07-2024 مجموعة لجنود ‏العدو الإسرائيلي أثناء تحركها في موقع العاصي بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة".

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