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لبنان

باسيل: التيار منفتح على الجميع

Lebanon 24
23-07-2024 | 15:58
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قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "المتن الموجود بوسط خريطة لبنان هو الممرّ الجغرافي ما بين المناطق والقلب، وهو الممرّ الفكري ما بين مكوّنات الوطن واحزابه".

ولفت خلال عشاء لهيئة التيار في المتن إلى أن "مشاكل المتن كثيرة، المياه والكهرباء والصرف الصحي والمواصلات وعجقة السير. وغياب الدولة وتحلّل مؤسّساتها زادت من المشاكل متل تسكير الدوائر العقارية ومشاكل الميكانيك ومعاناة الناس".
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تابع باسيل: "يستطيعون عبر الاعلام غش وغسل عقول بعض اللبنانيين لبعض الوقت، لكن لا يستطيعون أن يغشوا ويغسلوا عقول كل اللبنانيين لكلّ الوقت. الحقيقة بدأت تظهر وهذا بفضل صمود التيار".

وأكّد أن التيار منفتح لإتمام الإستحقاق الرئاسيّ قائلا: "التيار منفتح على الجميع وسنكمل بكل جهودنا للتحاور والتشاور مع الجميع لنخلّص البلد من أزمته".
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