في القبة.. إلقاء قنبلة وإطلاق نار هل من إصابات؟

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أقدم مجهول على القاء قنبلة صوتية انفجرت داخل باحة فيلا بالقرب من ملعب عباس في منطقة القبة طرابلس من دون وقوع إصابات وفرّ إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وسُمع دوي انفجار القنبلة في ارجاء منطقة القبة والجوار فيما لم تعرف الاسباب.من جهة أخرى، أقدم مجهولان على متن دراجة نارية على إطلاق النار من رشاش حربي بإتجاه سيارة من نوع "بي ام" مركونة جانب الطريق في محلة القبة - ضهر المغر في طرابلس وتحطيم زجاجها بمسدس كان بحوزة احدهما، ليفرا بعدها الى جهة مجهولة من دون تسجيل إصابات.واقتصرت الاضرار على الماديات.