رازي الحاج اعلن نتائج "المسح الثاني للتواجد السوري غير الشرعي في المتن"

اعلن النائب رازي الحاج في بيان، "نتائج المسح الثاني للتواجد غير الشرعي للسوريين في قضاء المتن". جاء في التقرير: "بعد توجيه كتاب الى رؤساء البلديات في أواخر شهر أيلول 2023 (والقائمقامين في البلدات والقرى التي ليس فيها بلديات أو عند توليهم مهام البلدية في غيابها)، انطلاقاً من الحفاظ على الانتظام العام، وفي إطار ممارسة السلطة التنظيمية والضابطة الإدارية، للطلب منهم التشدد في تطبيق اجراءات وتدابير للحد من التواجد غير الشرعي للسوريين، وبعد اصدار التقرير الاول الذي هو عبارة عن مسح شامل لاعداد السوريين غير الشرعيين وتواجدهم في قضاء المتن في شهر كانون الثاني 2024 والعوائق التي تعترض البلديات في تواجهة هذه الظاهرة، اعاد مكتب النائب رازي الحاج المسح من جديد في الاسبوع الاخير من شهر حزيران 2024 عبر التواصل المباشر مع البلديات للتأكد من تطبيق الاجراءات والاستعلام عن العدد الحالي للسوريين في نطاق تلك البلديات، بعد الحملات التي قام بها تكتل الجمهورية القوية مع المراجع الحكومية والامنية المختصة، وبعد التعاون الوثيق بين مختلف اجهزة القوى الامنية والنائب الحاج".

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أضاف: "نتيجة لذلك، تبيّن التالي:



-من اصل 53 بلدية، طبقت 46 بلدية الاجراءات بشكل فعال مما انعكس انخفاضاً في الارقام، فيما 7 بلديات لم تتمكن من تطبيق الاجراءات او طبقتها بطريقة جزئية ولم تحرز نتائج فعّالة.



- عدد من بلديات تشكو ان الاشكالية هي مع ابناء البلدة المغطين للتواجد السوري لاسباب تتعلق بحاجة العمال رغم عدم امتلاكهم لاقامات او اجازات عمل.



-هناك 19 بلدة لا بلديات فيها، وبالتالي الاجراءات غير ممكن اتخاذها بشكل فعال بسبب عدم قدرة المخاتير على القيام بهذه المهمة، ولمعالجة هذا الامر يتم التنسيق بين المخاتير والقائمقام والقوى الامنية.



-تم وضع خطة لمنطقة ساحل المتن، وهي مسح للمحال غير الشرعية التي يشغلها سوريون وقد تم رصد اكثر من 500 محل في البقعة الجغرافية الممتدة من برج حمود – النبعة – سن الفيل، وهي المنطقة التي لا يمكن احصاءها بشكل دقيق، اما القرى والبلدات في وسط وجرد المتن بمعظم البلديات قامت بجهود كبيرة في اطار المحافظة على الانتظام العام وتطبيق القانون.



-كذلك تم مسح حوالى 130 محل غير شرعي من قبل مكتب النائب رازي الحاج وبالتعاون منسقية المتن في القوات اللبنانية ويتم تسليمهم الى الامن العام تباعاً.



انخفض العدد في المتن 9328 سوريا غير شرعي خلال ستة اشهر، من 60798 الى 51650".