ياسين: المطلوب تشاور وحوار يؤدي الى اتخاذ قرار جريء

أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في حديث اذاعي "انه وفي ظل الفراغ الرئاسي اصبح مفهوم تصريف الاعمال غير ممارسة الحكومة الحالية ما يستوجب مشاركة الجميع في جلسات الحكومة لادارة شؤون البلد".

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وأكد "أن رئيس الحكومة يتابع موضوع رئاسة الأركان ويجري مشاورات مع الوزراء المعنيين لإيجاد مخرج، الى ان الاسناد الموقت أو الإنابة في المواقع الشاغرة لا يؤدي الى رفع مستوى ادارة المؤسسات العامة وبالتالي المطلوب اليوم تشاور وحوار يؤدي الى اتخاذ قرار جريء ومسؤول لملء المواقع الحساسية ضمن آليات معينة".