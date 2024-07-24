Advertisement

لبنان

ياسين: المطلوب تشاور وحوار يؤدي الى اتخاذ قرار جريء

Lebanon 24
24-07-2024 | 02:55
A-
A+
Doc-P-1225958-638574118332149372.png
Doc-P-1225958-638574118332149372.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في حديث اذاعي "انه وفي ظل الفراغ الرئاسي اصبح مفهوم تصريف الاعمال غير ممارسة الحكومة الحالية ما يستوجب مشاركة الجميع في جلسات الحكومة لادارة شؤون البلد".
Advertisement
وأكد "أن رئيس الحكومة يتابع موضوع رئاسة الأركان ويجري مشاورات مع الوزراء المعنيين لإيجاد مخرج، الى ان الاسناد الموقت أو الإنابة في المواقع الشاغرة لا يؤدي الى رفع مستوى ادارة المؤسسات العامة وبالتالي المطلوب اليوم تشاور وحوار يؤدي الى اتخاذ قرار جريء ومسؤول لملء المواقع الحساسية ضمن آليات معينة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-07-24
05:23 | 2024-07-24
05:18 | 2024-07-24
05:17 | 2024-07-24
05:15 | 2024-07-24
05:00 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24