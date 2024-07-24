في القبيات.. مهرجان من نوع آخر في هذا الموعد

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للسنة السادسة على التوالي تُعقد لقاءات ريف أيام 26 و27 و28 تموز 2024 في القبيات في عكار وسبقها تعاون ضمن مهرجان أوكنفست في لحفد في 19و 20 تموز، في مسعى لتوصيل الثقافة إلى المناطق الريفيّة النائية وتعزيز النقاش حول الحفاظ على البيئة والتنمية المسؤولة والمستدامة.كما تنظم لقاءات ريف مسابقة للأفلام القصيرة لصانعي الأفلام في أي مكان في العالم بالتناغم مع موضوع النسخة الحالية وهو "التنوع البيولوجي والبشري". تم اختيار ثمانية أفلام هذا العام وستُعرض خلال لقاءات ريف تليها جلسة أسئلة وأجوبة. ستمنح لجنة الخبراء جائزتها لأحد هذه الأفلام والتي تخضع بدورها لتصويت الجمهور وسفراء ريف.كما سيشارك سفراء ريف في جلسات معلومات حول التنوع البيولوجي، ومحاكاة الطبيعة، وورش عمل إبداعية، وجلسات عروض الأفلام ومقدمة في نقد الأفلام.وستكرم لقاءات ريف 2024 تقاليد الطهي الريفية التي تتناقلها النساء. على مدى ثلاثة أيام من اللقاءات، ستتحول ثلاث نساء موهوبات، مع شركائهن في المطبخ، إلى طاهيات لمشاركة تخصصاتهن في الطهي. يعرض "عشاء "من القلب" هذه التقاليد الموروثة.بالإضافة إلى هذه العشاءات، ستستضيف لقاءات ريف ورشة عمل عن البطاطا، وهي مكوّن يزرع بكثرة في عكار. سيحظى المشاركون بفرصة استكشاف كيفية تحويل البطاطا إلى مصدر دخل إضافي. يتم عرض منتوجات المحاضرة خلال حدث "عشاء من القلب".