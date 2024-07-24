طوني نمر يردّ على توقع العالم الهولندي بزلزال مدمر في الشرق الأوسط.. وهذا ما قاله

رداً على توقعات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس الأخيرة بزلزال مُدمّر قد يُنهي حياة آلاف الأشخاص في البحر المتوسط، كتب الباحث الجيولوجي والإختصاصي في الزلازل الدكتور طوني نمر عبر حسابه على منصة "إكس": "أتلقى الكثير من الأسئلة عن الحركة الزلزالية في شرق المتوسط بعد كلام السيد هوغربيتس الأخير".

وأضاف: "مرة جديدة، شرق المتوسط هي منطقة شهدت زلازل كبيرة وتسونامي عبر التاريخ، والتعرّف على الواقع الجيولوجي والتاريخ الزلزالي وحسن التأقلم على المدى الطويل هي أمور جيّدة، أما العيش في هاجس الزلازل وتحت تأثير المتنبّئين الجوّالين، فهذا شيء لا أنصح به إطلاقاً".

1/2 أتلقى الكثير من الأسئلة عن الحركة الزلزالية في شرق المتوسط بعد كلام السيد هوغربيتس الأخير.

الخريطة المرفقة تبيّن نقاط الإرتكاز الزلزالية في المنطقة خلال الأسبوعين الفائتين، وهي حركة عادية على التركيبات الجيولوجية المعروفة، ولا تشير أو تعني حصول زلازل قريباً pic.twitter.com/41XuiHZ5i6 — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) July 23, 2024 Advertisement

وحذّر عالم الزلازل من زلزال مُدمّر في البحر المتوسط، موضحاً أنّ توقعاته مبنية على التغيرات التي تشهدها المنطقة.



وأشار عبر فيسبوك إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 50-60 في المئة لحدوث زلزال بقوة 7 إلى 8 درجات في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا الى أن "هذه المنطقة قادرة على إنتاج نشاط زلزالي كبير، كما ظهر ذلك في عام 365، فتسبب زلزال بقوة 8.6 درجات في حدوث تسونامي، أثر على حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله".