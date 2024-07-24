Advertisement

لبنان

طوني نمر يردّ على توقع العالم الهولندي بزلزال مدمر في الشرق الأوسط.. وهذا ما قاله

Lebanon 24
24-07-2024 | 03:14
A-
A+
Doc-P-1225975-638574140347344560.jpg
Doc-P-1225975-638574140347344560.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رداً على توقعات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس الأخيرة بزلزال مُدمّر قد يُنهي حياة آلاف الأشخاص في البحر المتوسط، كتب الباحث الجيولوجي والإختصاصي في الزلازل الدكتور طوني نمر عبر حسابه على منصة "إكس": "أتلقى الكثير من الأسئلة عن الحركة الزلزالية في شرق المتوسط بعد كلام السيد هوغربيتس الأخير".
 
 
وأضاف: "مرة جديدة، شرق المتوسط هي منطقة شهدت زلازل كبيرة وتسونامي عبر التاريخ، والتعرّف على الواقع الجيولوجي والتاريخ الزلزالي وحسن التأقلم على المدى الطويل هي أمور جيّدة، أما العيش في هاجس الزلازل وتحت تأثير المتنبّئين الجوّالين، فهذا شيء لا أنصح به إطلاقاً".
 
 
Advertisement
 
وحذّر عالم الزلازل من زلزال مُدمّر في البحر المتوسط، موضحاً أنّ توقعاته مبنية على التغيرات التي تشهدها المنطقة.

وأشار عبر فيسبوك إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 50-60 في المئة لحدوث زلزال بقوة 7 إلى 8 درجات في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا الى أن "هذه المنطقة قادرة على إنتاج نشاط زلزالي كبير، كما ظهر ذلك في عام 365، فتسبب زلزال بقوة 8.6 درجات في حدوث تسونامي، أثر على حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-07-24
05:23 | 2024-07-24
05:18 | 2024-07-24
05:17 | 2024-07-24
05:15 | 2024-07-24
05:00 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24