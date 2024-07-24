اللجنة الفنية العسكرية بقيادة إيطاليا تواصل أنشطتها الداعمة للبنانيين

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والدير بحسب بيان، هو مبنى تاريخي يقع في حي الجميزة في بيروت، يعتبر مركز طوارئ حقيقيًا يتعامل مع مختلف الحالات الاجتماعية التي تأثرت بالأزمات التي اصابت لبنان من ازمة الانهيار الاقتصادي الى جائحة كورونا و الى انفجار المرفأ، و اخيرا الوضع الامني غير المستقر على الساحة الجنوبية. تواصل اللجنة الفنية العسكرية للبنان (MTC4L) بقيادة إيطاليا أنشطتها الداعمة للسكان المحليين، وتتبرع بأداة سريرية للكشف على القدرات المعرفية للأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عاما، بالإضافة إلى المكملات الغذائية للأطفال، في مقر دير الفرنسيسكان "Pro Terra Santa" (PTS) في بيروت.والدير بحسب بيان، هو مبنى تاريخي يقع في حي الجميزة في بيروت، يعتبر مركز طوارئ حقيقيًا يتعامل مع مختلف الحالات الاجتماعية التي تأثرت بالأزمات التي اصابت لبنان من ازمة الانهيار الاقتصادي الى جائحة كورونا و الى انفجار المرفأ، و اخيرا الوضع الامني غير المستقر على الساحة الجنوبية.

وفي السياق، يتم تقديم دعم MTC4L والتبرع بجهاز قياس WISC Weschler( مقياس الذكاء عن الاطفال)، وهو أحد الاختبارات الأكثر استخدامًا في العالم لقياس القدرات المعرفية في سن النمو، وهذه الهبة تاتي بعد طلب تقدم به من قبل الدكتور فادي بجاني والدكتورة ستيفاني جعجع، مدير العمليات ورئيس مستوصفات "برو الارض المقدسة" في لبنان لدعم الفئات الضعيفة، كما شارك في هذا الحدث الطاقم الطبي التابع لـ PTS.

إشارة إلى ان MTC4L هي مبادرة متعددة الأطراف ذات طبيعة إنسانية وبناء القدرات، بقيادة اللواء " ديوداتو أبانيارا"، وتعمل وفقًا للقرارات 1701 (2006) و2650 (2022) و2695 (2023) لبعثة الأمم المتحدة (اليونيفيل) وتتكون حاليًا من 8 دول شريكة: إيطاليا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا.