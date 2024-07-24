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لبنان

جعجع بحث ورئيس "مجموعة العمل الأميركية" في التطورات المحلية والإقليمية

Lebanon 24
24-07-2024 | 04:15
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، رئيس "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان" American Task Force for Lebanon ادوارد غبريال ترافقه شيّان معوض، بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو الهيئة التنفيذية جوزف جبيلي، حيث تم التداول في آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، لا سيما في موضوعي تعطيل الانتخابات الرئاسية من قبل فريق الممانعة، والحرب الدائرة في غزة والجنوب اللبناني وانعكاساتها السلبية على لبنان.
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