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لبنان

النائبان كرم ويزبك طعنا امام شورى الدولة لإبطال قرار يتعلق بتنظيم عمل المقالع والكسارات

Lebanon 24
24-07-2024 | 05:00
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تقدم النائبان فادي كرم وغياث يزبك بطعن امام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار مجلس الوزراء رقم ٣٦/٢٠٢٤ والمتعلق بتنظيم عمل المقالع والكسارات، والذي سمح بموجبه لشركات الترابة في شكا وسبلين ، اضافة الى معامل الجفصين، معاودة العمل مدة سنة في المقالع التي تستغلها في المنطقة.
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