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لبنان

المفتي قبلان: عزل لبنان عما يجري في المنطقة مستحيل

Lebanon 24
24-07-2024 | 05:18
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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بيانا توجه فيه الى "الكتل والقوى اللبنانية": طبيعة البلد تتقاطع أكبر مناطق العالم نفوذا، وعزل لبنان عما يجري في المنطقة مستحيل، ما يفترض جهوزية البلد للصمود الإقليمي والدولي، والإستسلام خيانة وطنية، والحصار الذي قادته واشنطن اتجاه لبنان هدفه الإطباق السياسي على البلد". 
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أضاف: "من هنا، فإن الإستحقاق الرئاسي يدور حول هوية الرئيس، ولا يمكن القبول برئيس بلا هوية وطنية وازنة، والمطلوب رئيس قرارات لا رئيس دمية، وهذا يمر بالتقارب لا التباعد النيابي، ومن دون تسوية نيابية لا رئيس، والمس بالمصالح الوطنية يهدد أصل هوية لبنان، والقضية قضية بلد ومبادئ ومعركة استقلال سياسي وسط دوامة حرب تطال صميم المنطقة برمتها، وما يجري الآن على الجبهة الجنوبية يؤكد القيمة السيادية الإقليمية للبنان، ولا قيمة للبنان بلا استقلال كياني، ولا قيمة للدولة بلا قرار سيادي، والعيش المشترك أكبر مقدسات البلد، ولا يمكن ضمان العيش المشترك من دون قدرات سيادية إقليمية تكبح إسرائيل وواشنطن وتضمن الشراكة التامة للعائلة اللبنانية، واليوم إسرائيل غارقة بأزمتها الوجودية ولا سابق لوضعيتها الإنهزامية، ويجب أن نكون وطنيين بامتياز، ولا وطنية من دون مصالح لبنان الإقليمية".
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