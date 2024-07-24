المكاري عرض لمشاريع برنامج الامم المتحدة الانمائي مع ممثلته في لبنان

استقبل وزير الاعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة، الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان بلارتا أليكو في زيارة تعارف.

وتم عرض مجموعة من المشاريع التي يقوم بها البرنامج.