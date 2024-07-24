"رعب الشمال".. "معاريف": الجيش الإسرائيلي يخسر من مستوى جاهزيته

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ذكرموقع "الميادين" أنّ الجيش الإسرائيلي يخسر في كلّ يوم من مستوى جاهزيته على الجبهة الشمالية، في مقابل المقاومة في لبنان، وفق ما أكدته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، واصفة ما يجري على هذه الجبهة بـ"ميزان رعب الشمال".وقالت الصحيفة إن خسارة جاهزية الجيش الإسرائيلي ترجع إلى تآكل قواته خلال الحرب على غزة التي تجاوزت في أيامها الـ300 يوم.وأضافت أن ذلك يعود أيضاً إلى قيامه "بروتين من حرب دفاع هجومية في الشمال وزيادة نشاط قوات الأمن في الضفة الغربية"، معتبرةً أن "الجيش الإسرائيلي مبني في الغالب على جهاز الاحتياط".وأشارت الصحيفة إلى أن عشرات "الكتائب الإسرائيلية" تعمل منذ السابع من تشرين الأول على مختلف جبهات القتال، وهي عينها ستكون "مطلوبة للمناورة في الشمال إلى جانب التشكيلات النظامية".وحمّلت "معاريف" القيادة السياسية الإسرائيلية مسؤولية ما وصلت إليه الجبهة في شمال فلسطين المحتلة، وتهجير حوالي 100 ألف مستوطن من المستوطنات الشمالية.