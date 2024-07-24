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لبنان
"رعب الشمال".. "معاريف": الجيش الإسرائيلي يخسر من مستوى جاهزيته
Lebanon 24
24-07-2024
|
07:00
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ذكرموقع "الميادين" أنّ الجيش الإسرائيلي يخسر في كلّ يوم من مستوى جاهزيته على الجبهة الشمالية، في مقابل المقاومة في لبنان، وفق ما أكدته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، واصفة ما يجري على هذه الجبهة بـ"ميزان رعب الشمال".
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وقالت الصحيفة إن خسارة جاهزية الجيش الإسرائيلي ترجع إلى تآكل قواته خلال الحرب على غزة التي تجاوزت في أيامها الـ300 يوم.
وأضافت أن ذلك يعود أيضاً إلى قيامه "بروتين من حرب دفاع هجومية في الشمال وزيادة نشاط قوات الأمن في الضفة الغربية"، معتبرةً أن "الجيش الإسرائيلي مبني في الغالب على جهاز الاحتياط".
وأشارت الصحيفة إلى أن عشرات "الكتائب الإسرائيلية" تعمل منذ السابع من تشرين الأول على مختلف جبهات القتال، وهي عينها ستكون "مطلوبة للمناورة في الشمال إلى جانب التشكيلات النظامية".
وحمّلت "معاريف" القيادة السياسية الإسرائيلية مسؤولية ما وصلت إليه الجبهة في شمال فلسطين المحتلة، وتهجير حوالي 100 ألف مستوطن من المستوطنات الشمالية.
وقالت إن "القرار بشأن مستقبل الشمال ليس عسكرياً إنما هو سياسي"، مضيفةً أن "الجيش الإسرائيلي كان مستعداً من حيث المبدأ لمناورة برية" في نهاية أيار الماضي، وفق توجيهات رئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وأكدت أن "الجيش الإسرائيلي ومنذ ذلك الوقت يخسر من استعداده لأي مناورة برية، رغم التدريبات التي يجريها على التضاريس الجبلية، والتشكيلات الدفاعية والهجومية لحزب الله، إضافةً إلى تغيير الذهنية القتالية بين غزة ولبنان لدى القادة والمقاتلين". (الميادين)
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