بري بحث مع بوشكيان وكلاس في المستجدات

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزيري الصناعة والشباب والرياضة جورج بوشكيان وجورج كلاس ،حيث تم عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية .



واستقبل بري رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية في ساحل العاج جوزيف خوري ونائب رئيس الغرفة ناصيف سقلاوي .

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