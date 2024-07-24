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لبنان

بري بحث مع بوشكيان وكلاس في المستجدات

Lebanon 24
24-07-2024 | 05:48
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزيري الصناعة والشباب والرياضة جورج بوشكيان وجورج كلاس ،حيث تم عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية .

واستقبل بري رئيس غرفة التجارة والصناعة اللبنانية في ساحل العاج جوزيف خوري ونائب رئيس الغرفة ناصيف سقلاوي .
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