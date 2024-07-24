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لبنان

وزارة الزراعة عن التهريب: الحاج حسن ناشد الوزارات المعنية والقوى الأمنية ضبط ومكافحة هذه الظاهرة

Lebanon 24
24-07-2024 | 07:23
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صدر عن وزارة الزراعة البيان التالي:
مع تزايد عمليات التهريب الواسعة للمنتجات الزراعية والحليب الطازج التي تدخل البلاد بطرق غير شرعية، وجه وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن اليوم خطابات مناشدة الى كافة الوزارات المعنية والقوى الأمنية اللبنانية للتعاون والتنسيق الفوري لضبط ومكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
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إن هذه المنتجات التي تهرب إلى السوق اللبنانية بطرق غير قانونية تمثل تهديداً جسيماً على صحة المستهلكين، كما تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلباً على الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي في توفير فرص العمل والاستقرار الاقتصادي.
تأمل الوزارة في تعاون فعال من الجميع لتعزيز جهود مكافحة التهريب وضمان توفر منتجات زراعية آمنة وصحية للمواطنين في لبنان. وتدعو كل المواطنين وأصحاب المصلحة إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يرتبط بتهريب هذه المنتجات، وذلك من أجل حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.
نثق بأن التعاون المشترك، يمكننا من تحقيق نتائج إيجابية ووضع حد لهذه الظاهرة المضرّة على المدى القريب.
 
 
 
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