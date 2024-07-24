جديد جريمة العيرونيّة المروّعة التي راح ضحيتها طفل... ماذا حصل اليوم؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد تعرّض الطفل ر.ك البالغ من العمر سنتين للإغتصاب إضافة إلى إلقائه من شرفة المنزل في منطقة العيرونية يوم أمس، علم "لبنان 24" أنّ القوى الأمنيّة أوقفت والد الطفل، وقد أُجرِيَ له فحص الـ"DNA".

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