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لبنان
جديد جريمة العيرونيّة المروّعة التي راح ضحيتها طفل... ماذا حصل اليوم؟
Lebanon 24
24-07-2024
|
07:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد تعرّض الطفل ر.ك البالغ من العمر سنتين للإغتصاب إضافة إلى إلقائه من شرفة المنزل في منطقة العيرونية يوم أمس، علم "لبنان 24" أنّ القوى الأمنيّة أوقفت والد الطفل، وقد أُجرِيَ له فحص الـ"DNA".
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العيرونية
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