رسالة مباشرة لنتنياهو.. ماذا قالت أوساط "حزب الله" عن فيديو "الهدهد 3"؟

أفادت "الميادين"، أنّ أوساط في "حزب الله" علّقت على الشريط المصوّر "ما رجع به الهدهد 3"، وأشارت إلى أنّه "جرى تصويره كلياً يوم أمس أيّ في 23 تموز".

وقالت الأوساط إنّ "التوقيت مرتبط بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن وهو رسالة واضحة الدلالات".

وأضافت أنّ "بعد العدوان الإسرائيلي على ميناء الحديدة، فإن رسالة اليوم هي التشديد على وحدة جبهات الإسناد للشعب الفلسطيني".

وقالت الأوساط: "ربما تكون هذه المرة الأولى في تاريخ الكيان التي يجري فيها اختراق المجال الجوي لقاعدة جوية إسرائيليّة".

وتابعت الأوساط أنّه "على الرغم من الاستنفار العالي داخل إسرائيل، وتوقعها هجمات من اليمن تمكنت المقاومة من إرسال الطائرة".