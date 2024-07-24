"خطير جدّاً ومثير للقلق"... كيف علّقت إسرائيل على فيديو "الهدهد 3"؟

علّقت وسائل إعلام إسرائيليّة على فيديو "الهدهد 3" الذي نشره "حزب الله"، وقالت "أمر مقلق جداً، "حزب الله" ينشر فيلماً جديداً يوثق قاعدة "رامات دافيد".

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيليّة: "السؤال هو كيف لم يتمّ إعتراض هذه المسيّرة خلال تحليقها؟ ما هي الذريعة هذه المرة؟"

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وقالت: "أكثر من 8 دقائق من فيديو لـ"حزب الله" يُوضح مدى ضعفنا وهذه وصمة عار".

ولفتت إلى أنّ "فيديو "حزب الله" مثير للقلق بحيث يمكنك رؤية مواقع حساسة للغاية في إسرائيل".

وتابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية: "يحلّقون فوق قاعدة "رامات دافيد" من دون عائق ويسجّلون ما يريدون ولا توجد محاولة لاعتراض طائرتهم".

وختمت بالقول إنّ "فيديو "حزب الله" خطير جداً".