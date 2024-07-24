بعد توثيق "الهدهد" قاعدة رمات دافيد.. هكذا علّق الجيش الإسرائيلي

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تعقيبًا على نشر "حزب الله" الحلقة الثالثة من استطلاعات مسيّرة "الهدهد" التي ترصد مواقع إسرائيلية حسّاسة وآخرها كان رصد قاعدة "رمات دافيد" الموجودة في الشمال الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عملية الرصد التي حصلت لم تؤثّر بأي شكل من الاشكال على عمل القاعدة.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "الفيديو الذي وزّعه "حزب الله" تم التقاطه بطائرة بدون طيار لأغراض التصوير الفوتوغرافي فقط".أضاف:" لم يتأثر النشاط الأساسي للقاعدة".