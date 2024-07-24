سماع إنفجار في شارع في طرابلس... ما الذي حدث داخل أحد المنازل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنفجار بطارية مخصصة لنظام الطاقة الشمسية داخل أحد المنازل في محلة شارع قاديشا في طرابلس.

وقد سُمِعَ دوي انفجار البطارية في أرجاء الشارع من دون وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديّات.