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لبنان

سماع إنفجار في شارع في طرابلس... ما الذي حدث داخل أحد المنازل؟

Lebanon 24
24-07-2024 | 08:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إنفجار بطارية مخصصة لنظام الطاقة الشمسية داخل أحد المنازل في محلة شارع قاديشا في طرابلس.
 
وقد سُمِعَ دوي انفجار البطارية في أرجاء الشارع من دون وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديّات.
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