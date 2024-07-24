حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات

أشارت غرفة التحكم المروري عبر منشور لها على أكس إلى أن حركة المرور كثيفة من نهر الكلب باتجاه جونية.



وأضافت أن حركة المرور كثيفة أيضا من شارل الحلو باتجاه الكرنتينا وصولا الى نهر الموت.

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