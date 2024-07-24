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لبنان

بالصورة... العدوّ الإسرائيليّ استهدف 3 منازل في طيرحرفا هل من إصابات؟

Lebanon 24
24-07-2024 | 08:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على طيرحرفا، واستهدف 3 منازل في أحياء مختلفة من البلدة.
 
 
وأشارت إلى أنّ المنازل دُمّرت فيما لم يتمّ تسجيل إصابات.
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