بالصورة... العدوّ الإسرائيليّ استهدف 3 منازل في طيرحرفا هل من إصابات؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على طيرحرفا، واستهدف 3 منازل في أحياء مختلفة من البلدة.

وأشارت إلى أنّ المنازل دُمّرت فيما لم يتمّ تسجيل إصابات.