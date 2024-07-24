31
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
35
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالصورة... العدوّ الإسرائيليّ استهدف 3 منازل في طيرحرفا هل من إصابات؟
Lebanon 24
24-07-2024
|
08:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على طيرحرفا، واستهدف 3 منازل في أحياء مختلفة من البلدة.
وأشارت إلى أنّ المنازل دُمّرت فيما لم يتمّ تسجيل إصابات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف منزلين في وسط بلدة طيرحرفا
Lebanon 24
الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف منزلين في وسط بلدة طيرحرفا
24/07/2024 17:12:34
24/07/2024 17:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني بغزة: الجيش الإسرائيلي يمنع النازحين القادمين من الشمال تجاه الجنوب لذا ننصح الجميع بعدم التوجه للجنوب حفاظا على سلامتهم
Lebanon 24
الدفاع المدني بغزة: الجيش الإسرائيلي يمنع النازحين القادمين من الشمال تجاه الجنوب لذا ننصح الجميع بعدم التوجه للجنوب حفاظا على سلامتهم
24/07/2024 17:12:34
24/07/2024 17:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو في واشنطن... الحرب في غزة والجنوب مستمرة
Lebanon 24
نتنياهو في واشنطن... الحرب في غزة والجنوب مستمرة
24/07/2024 17:12:34
24/07/2024 17:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مستجدات الجنوب.. قصف مدفعي إسرائيلي وغارة على بلدة كفرحمام (فيديو)
Lebanon 24
آخر مستجدات الجنوب.. قصف مدفعي إسرائيلي وغارة على بلدة كفرحمام (فيديو)
24/07/2024 17:12:34
24/07/2024 17:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
طيرحرفا
الجنوب
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تجار البطاريات يحرمون اللبنانيين من الطاقة الشمسية
Lebanon 24
تجار البطاريات يحرمون اللبنانيين من الطاقة الشمسية
13:55 | 2024-07-23
23/07/2024 01:55:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس البحر.. جاد الحاج وزوجته في شهر العسل (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. جاد الحاج وزوجته في شهر العسل (صور)
12:00 | 2024-07-23
23/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها (صور)
Lebanon 24
ببكيني مُثير.. حبيبة رونالدو تستعرض مفاتنها (صور)
04:25 | 2024-07-24
24/07/2024 04:25:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"عشقني وعشقته".. نادين الراسي تتحدث عن علاقتها بممثل سوري شهير (فيديو)
Lebanon 24
"عشقني وعشقته".. نادين الراسي تتحدث عن علاقتها بممثل سوري شهير (فيديو)
01:27 | 2024-07-24
24/07/2024 01:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
24/07/2024 02:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:24 | 2024-07-24
رئيس تجمع المزارعين في البقاع التقى وزير المالية.. ماذا بحثا؟
09:02 | 2024-07-24
البيسري عرض للمستجدات مع معوّض
08:56 | 2024-07-24
بيان مشترك لوزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد... ماذا جاء فيه؟
08:39 | 2024-07-24
قائد الجيش عرض للاوضاع مع السفير بخاري
08:27 | 2024-07-24
حركة المرور كثيفة على هذه الطرقات
08:23 | 2024-07-24
سماع إنفجار في شارع في طرابلس... ما الذي حدث داخل أحد المنازل؟
فيديو
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
Lebanon 24
"شو هالقرف": فنانة لبنانية تُثير الجدل.. أطلت بقميص مُبلل والجمهور يصف أغنيتها بـ "الهابطة" (فيديو)
02:20 | 2024-07-24
24/07/2024 17:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
Lebanon 24
زلزال وتسونامي.. العالم الهولندي الشهير يُحذر من كارثة قد تقع في البحر المتوسط
03:52 | 2024-07-23
24/07/2024 17:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
Lebanon 24
بكلفة أرخص من علبة سجائر.. مدفع ليزري يتوعد المسيّرات! (فيديو)
02:44 | 2024-07-23
24/07/2024 17:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24