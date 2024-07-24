Advertisement

لبنان

بيان مشترك لوزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
24-07-2024 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1226098-638574335271752342.jpg
Doc-P-1226098-638574335271752342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن وزارة الزراعة ووزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة البيان المشترك التالي:
 
عقد كل من  وزير الزراعة عباس الحاج حسن ، ووزير الصناعة جورج بوشكيان ، ووزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، اجتماعاً مشتركاً تم فيه التركيز على مجموعة من النقاط الحيوية التي تهم المواطن اللبناني وتتعلق بالاقتصاد الوطني والسياسات العامة في البلاد.
Advertisement
تناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة، من بينها:
ضبط غلاء الأسعار والسيطرة عليه بما يخدم مصالح المواطنين.
تشديد الرقابة على الأسواق والإنتاج لضمان جودة المنتجات المتداولة.
مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية في المنتجات الغذائية.
تعزيز التصدير إلى الخارج وتطوير الأسواق الخارجية.
مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالقطاعات الإنتاجية.
تشديد الرقابة على المنتجات المستوردة لضمان سلامة الغذاء.
تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي.
بحث المشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية في لبنان.
تطوير التشريعات والتوجيهات اللازمة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.
هذا وأكد المجتمعون التزامهم الكامل بتحقيق هذه الأهداف المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين.  وكذلك الالتزام  بالعمل الجاد والتعاون المستمر بين الوزارات المعنية لتحقيق هذه الأهداف في أسرع وقت ممكن.
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:11 | 2024-07-24
11:56 | 2024-07-24
11:05 | 2024-07-24
10:53 | 2024-07-24
10:50 | 2024-07-24
10:39 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24