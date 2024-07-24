البيسري عرض للمستجدات مع معوّض

Advertisement

إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه النائب ميشال معوّض وعرض معه لآخر المستجدات على الساحة الداخلية.كما إلتقى اللواء البيسري رئيس رابطة كاريتاس في لبنان الأب ميشال عبود، وعرض معه لآخر التطورات في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى سُبل التنسيق والتعاون بين الرابطة والمديرية العامة للأمن العام.