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لبنان

البيسري عرض للمستجدات مع معوّض

Lebanon 24
24-07-2024 | 09:02
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 إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه النائب ميشال معوّض وعرض معه لآخر المستجدات على الساحة الداخلية.

كما إلتقى اللواء البيسري رئيس رابطة كاريتاس في لبنان الأب ميشال عبود، وعرض معه لآخر التطورات في لبنان والمنطقة، بالإضافة إلى سُبل التنسيق والتعاون بين الرابطة والمديرية العامة للأمن العام.
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