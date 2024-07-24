رئيس تجمع المزارعين في البقاع التقى وزير المالية.. ماذا بحثا؟

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أعلن رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي، في بيان وزعه بعد لقائه وزير المالية يوسف الخليل، في حضور رئيس نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة نعيم خليل، أن "وزير المالية أكد دفع مبلغ 50 مليار ليرة لصالح رديات مشروع دعم التصدير الزراعي "ايدال"، واشار الى ان الوزير الخليل "شدد على أن ما تبقى من حقوق المزارعين والمصدرين العائدة لهم من مشروع دعم التصدير الزراعي ستصل اليهم في الأشهر القليلة المقبلة".ورحب الترشيشي بقرار وزير الزراعة عباس الحاج حسن "الذي ألغى قرار سابق وقضى باخضاع تصدير البصل اللبناني إلى اجازة مسبقة"، معتبرا ان "هذا القرار سيساهم في انعاش زراعة البصل وتصدير كميات كبيرة منه ويريح مزارعيه".