بو حبيب عرض مع جونسون لنتائج لقاءاته في أميركا

Advertisement

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد الله بو حبيب السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وبحث معها في تطورات الوضع في الجنوب ونتائج لقاءاته التي أجراها خلال زيارته لواشنطن ونيويورك مع مسؤولين أميركيين وأممين في شأن تجديد ولاية "اليونيفيل" والتطبيق الكامل للقرار 1701 ودعم الجيش.كما استقبل بو حبيب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري.