Advertisement

لبنان

بو حبيب عرض مع جونسون لنتائج لقاءاته في أميركا

Lebanon 24
24-07-2024 | 10:28
A-
A+
Doc-P-1226127-638574391988864814.png
Doc-P-1226127-638574391988864814.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال  الدكتور عبد الله بو حبيب السفيرة الأميركية ليزا جونسون،  وبحث معها في تطورات الوضع في الجنوب ونتائج لقاءاته التي أجراها خلال زيارته لواشنطن ونيويورك مع مسؤولين أميركيين وأممين في شأن تجديد ولاية "اليونيفيل" والتطبيق الكامل للقرار 1701 ودعم الجيش.
Advertisement

كما استقبل بو حبيب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:11 | 2024-07-24
11:56 | 2024-07-24
11:05 | 2024-07-24
10:53 | 2024-07-24
10:50 | 2024-07-24
10:39 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24