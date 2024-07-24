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لبنان

في هذه الساعة من اليوم.. نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الاجازة الفنية ستصدر

Lebanon 24
24-07-2024 | 10:53
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اعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الاجازة الفنية سوف تصدر  عند  الساعة السابعة من مساء اليوم.

يُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادة المذكورة آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:
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- Results.vte.gov.lb

- Results.vte-gov.com
 
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