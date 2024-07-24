"ظاهرة خطيرة".. وزارة الزراعة تُحذر

أصدرت وزارة الزراعة، بياناً، اليوم الأربعاء، قالت فيه إنه "مع تزايد عمليات التهريب الواسعة للمنتجات الزراعية والحليب الطازج التي تدخل البلاد بطرق غير شرعية، وجه وزير الزراعة عباس الحاج حسن اليوم خطابات مناشدة الى جميع الوزارات المعنية والقوى الأمنية اللبنانية للتعاون والتنسيق الفوري لضبط ومكافحة هذه الظاهرة الخطيرة".

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ورأى البيان أن "هذه المنتجات التي تهرب إلى السوق اللبنانية بطرق غير قانونية تمثل تهديداً جسيماً على صحة المستهلكين، كما تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلبا على الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي في توفير فرص العمل والاستقرار الاقتصادي". ورأى البيان أن "هذه المنتجات التي تهرب إلى السوق اللبنانية بطرق غير قانونية تمثل تهديداً جسيماً على صحة المستهلكين، كما تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلبا على الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي في توفير فرص العمل والاستقرار الاقتصادي".

وذكر البيان أن الوزارة تأمل "في تعاونٍ فعال من الجميع لتعزيز جهود مكافحة التهريب وضمان توفر منتجات زراعية آمنة وصحية للمواطنين في لبنان"، داعية كل "المواطنين وأصحاب المصلحة إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يرتبط بتهريب هذه المنتجات، وذلك من أجل حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين".

وختم: "نثق بأن التعاون المشترك يُمكّننا من تحقيق نتائج إيجابية ووضع حد لهذه الظاهرة المضرة على المدى القريب".