هذا ما تُحضر له "أوجيرو"

عُلِم أنَّ هيئة "أوجيرو" بصدد إطلاق مناقصة جديدة لتأمين التغطية الاستشفائية الشاملة لجميع موظفيها.

موظفون عاملون في الهيئة أثنوا على الترتيبات الجديدة لهذه المناقصة، معتبرين أنَّ المساعي المستمرة لدعم حوافزهم ومستحقاتهم وضماناتهم هو أمرٌ أساسي ويحصل باستمرار.

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وشدد العاملون في الهيئة على أنَّ "استمرار المرفق العام يحتاج إلى دعمٍ للموظفين بشكل مستمر"، مشيرة إلى أنّ الأهم هو تعزيز المستحقات لاحقاً بما يتناسب مع الواقع المعيشي.