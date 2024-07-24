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لبنان

هذا ما تُحضر له "أوجيرو"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-07-2024 | 12:38
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عُلِم أنَّ هيئة "أوجيرو" بصدد إطلاق مناقصة جديدة لتأمين التغطية الاستشفائية الشاملة لجميع موظفيها.
 
موظفون عاملون في الهيئة أثنوا على الترتيبات الجديدة لهذه المناقصة، معتبرين أنَّ المساعي المستمرة لدعم حوافزهم ومستحقاتهم وضماناتهم هو أمرٌ أساسي ويحصل باستمرار.
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وشدد العاملون في الهيئة على أنَّ "استمرار المرفق العام يحتاج إلى دعمٍ للموظفين بشكل مستمر"، مشيرة إلى أنّ الأهم هو تعزيز المستحقات لاحقاً بما يتناسب مع الواقع المعيشي.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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