من "حزب الله".. بيانٌ جديد!

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

إلى ذلك، ذكرت المعلومات أن العدو الإسرائيلي نفذ غارة جوية بين بلدتي شيحين وأم التوت، كما استهدف أيضاً أطراف بلدتي عيتا الشعب ودبل.