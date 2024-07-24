Advertisement

لبنان

بعد حديث عن "بيض ملوث" في الأسواق.. توضيح من وزارة الصحة

Lebanon 24
24-07-2024 | 13:59
A-
A+
Doc-P-1226192-638574517747778301.jpg
Doc-P-1226192-638574517747778301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن مديرية الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة البيان التالي:
 
"تعقيباً على معلومات يتم التداول بها إعلامياً حول وجود بيض ملوث في الأسواق وإصدار اتهامات عشوائية في غير مكانها، يهم المديرية أن تدعو وسائل الإعلام إلى تحديد المسؤوليات بناء على القوانين المرعية الإجراء ولا سيما القرار الصادر عن وزارة الزراعة رقم 553/1 تاريخ 19/6/2012 المتعلق بتسجيل مسالخ الدواجن والشروط الصحية والفنية الخاصة بها، وقانون حماية المستهلك رقم 659.
Advertisement
 
في المقابل، تؤكد المديرية أن المراقبين الصحيين وأطباء الأقضية يقومون بمهامهم بحسب مرسوم تنظيم وزارة الصحة العامة 8377/ 1961 بما يضمن سلامة الغذاء، حيث أُثبتت وزارة الصحة العامة أنها لا تتهاون باتخاذ الإجراءات العقابية عندما تدعو الحاجة وبحسب صلاحياتها، لذا إقتضى التوضيح".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:36 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2024-07-24
16:54 | 2024-07-24
16:45 | 2024-07-24
16:30 | 2024-07-24
16:18 | 2024-07-24
16:13 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24