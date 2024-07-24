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لبنان

بالصور.. حريقٌ كبير في جب جنين والنيران كثيفة!

Lebanon 24
24-07-2024 | 16:13
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اندلع حريقٌ كبير، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة جبل جب جنين، ما أدى إلى تضرر مساحات واسعة من الأشجار والمزروعات.
 
ورصدت عدسات الكاميرات مشهد النيران المندلعة بكثافة في المنطقة، في وقتٍ تسعى خلاله فرق الإطفاء لإخماد الحريق.
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جب جنين

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