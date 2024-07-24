مقدمات النشرات المسائيّة

Advertisement

في ظل تسارع المتغيرات السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية بدأت بمحاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب وانسحاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن من السباق إلى البيت الأبيض ودخول نائبته كامالا هاريس على الخط الإنتخابي تتجه الأنظار الى نتائج ما ستحمله زيارة رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى واشنطن ومضمون خطابه أمام الكونغرس الأميركي مساء اليومبالتزامن تظاهر أعضاء ائتلاف "يهود من أجل وقف تسليح إسرائيل" بالكونغرس مطالبين بإنهاء الحرب على غزة والتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة...فهل يصل صوتهم الى آذان نتنياهو الذي لا يبدو أنه يعيرها للإستماع حتى للإدارة الأميركيةوهذا ما يفسر ربما عدم ترؤس هاريس جلسة خطاب نتنياهو والإكتفاء بلقائه في البيت الأبيضفي الداخل المحتل يحاول نتنياهو ترقيع أوضاعه عبر ضم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الهيئة الأمنية المصغرة مقابل تأييد حزب "عوتسما يهوديت" لسن "قانون المجالس الدينيةفي الجنوب اللبنانييبحث جيش العدو الإسرائيلي عن أي إنتصار مزعوم عبر إعتداءاته المستمرة على الجنوب وأهله الصامدين فيما المقاومة لاتزال تسدد له الضربة تلو الأخرى مخترقة أجواءه عبر هدهدها وأخر ما نشرته اليوم حلقة ثالثة تم تصويرها بالأمس ضمن سلسلة بعض ما رجع به الهدهد للقطات من سلاح الجو الشمالي تبعد عن الحدود مع لبنان اكثر من 40 كم تقريباوهي قاعدة جوية عملياتية لسلاح الجو الإسرائيلي."هدهد" حزب الله سبق خطاب نتنياهو في الكونغرس الأميركي. فللمرة الثالثة على التوالي ينشر حزب الله شريط فيديو يثبت خرق الهدهد للعمق الاسرائيلي . الفيديو الذي يقول الحزب انه صور البارحة، فيه حرفية عالية تتقدم على حرفية الفيديوين السابقين.والاهم ان توقيته جاء فيما العالم ينتظر سماع خطاب نتنياهو ، وبالتالي فهو يشكل رسالة مسبقة فحواها ان الحزب مستعد عسكريا ولوجستيا ، وانه لا يهاب التهديدات التي سيطلقها نتانياهو بعد ساعة تقريبا من الآن في الكونغرس. التطور المذكور ترافق مع اصدار السلطات الاسرائيلية قرارا بالغاء التعليم في المستوطنات والبلدات الحدودية للعام الدراسي المقبل.وهذا يعني في المفهوم العسكري ان الحرب على الجبهة الجنوبية قد تستمر وقد تتوسع مع اتخاذها منحى اكثر خطورة. سياسيا، عين التينة تلتزم الصمت حيال دعوة المعارضة الى جلسة مساءلة الحكومة في ملف حرب الجنوب.صمت الرئاسة الثانية، و تهرب حركة امل و حزب الله من لقاء وفد المعارضة للاستماع الى مبادرته الرئاسية، يؤكدان مرة جديدة ان الثنائي يتعامل باستهتار مع شريكه في الوطن، وانه يتكل على فائض القوة الذي يملكه لفرض رأيه على المكونات السياسية الأخرى بدءا من رئاسة الجمهورية وصولا الى قرار الحرب والسلم.هدهدة جديدة ونبأ عظيم، وحلقة خاصة في ظرف دقيق، حكاها الهدهد باتقانه المعهود، وكتب على قاعدة رامات دافيد الصهيونية البالغة الحراسة والتحصين: ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون..والصهاينة ومعهم رعاتهم واتباعهم مصغون لما نطقت به الصور المدججة بالرسائل المفخخة، التي اتى بها الهدهد بطرفة يوم، وما اهتدى الجيش المفجوع لحيلة يبرر بها الخرق المهول الذي اصاب منظومته في عز استنفارها، فسقطت مجددا بعبور الهدهد فوق اجهزتها التجسسية وقبابها الحديدية وطائراتها المعدومة من كل حيلة تحت عدسات الطائر الجارح برسائله، ولو اراد اهله لاتبعوه بسجيل، وجددوا ما كتبته يافا اليمنية في سماء تل ابيب..اولى الرسائل سقطت بين يدي بنيامين نتنياهو، عاصفة باوراقه التي يرتبها على بعد خطوات من منبر الكونغرس الاميركي، وفيها ان كلمة الهدهد ليست كالكلمات المنمقة على منابر الاستجداء، وانما قولها فعل متى شاء اهلها، وكل عنتريات المنابر لن تجدي نفعا، ولا خيار امام الصهاينة حكومة وجيشا الا وقف الحرب على غزة ..كشف الهدهد بعض المستور، وما حملته خزائنه أمر على الاعداء وجيشهم المفضوح، فلأول مرة في تاريخ الكيان تخترق طائرة المجال الجوي لقاعدة جوية حساسة وأساسية، هي ثالثة ثلاثة من اعمدة سلاح الجو الصهيوني، وسقط مع هيبتها سرها الكبير باسم قائدها الحالي، وهو من الاسرار العسكرية لدى هذا العدو..وقبل ان يعدو الجيش العبري محاولا الهروب بتبريراته من حجم الضربة الاستخبارية الموجعة والصادمة، أطبق عليه الاعلام والمستوطنون الذين رأوا بفيديو الاعلام الحربي للمقاومة مدى ضعف كيانهم، مسلمين لحزب الل بقدراته التي فاقت كل حساباتهم، لتخلص صحيفة معاريف الى القول: إنهم يقرأوننا كالكتاب المفتوح..مشاهد جديدة بابعاد عسكرية وامنية كبيرة، تكتب من جديد ان الكلمة للمقاومين وان اطالة امد جريمة الحرب التي ينفذها الصهاينة والاميركيون في غزة ستفتح المشهد على صفحات جديدة ستفاجئ مجرم الحرب الذي يظن انه قادر على خديعة العالم كما وصفه سيناتورات اميركيون ومواطنون غاضبون من زيارة بنيامين نتنياهو الى واشنطن...عبر الكونغرس الاميركي والى العالم كله يتوجه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في تمام التاسعة هذا المساء بخطاب يتناول حرب غزة، الصراع مع ايران وحلفائها في المنطقة والعلاقات مع واشنطن وهي الاكثر توترا منذ عقود.الاهم في الخطاب، مصير صفقة تبادل الاسرى ووقف النار ولا شيء حتى الساعة يوحي بامكان اعلان نتنياهو نجاحها، علما ان مغادرة الوفد الاسرائيلي المفاوض الى الدوحة تأجلت من غد الخميس الى الاسبوع المقبل، بحسب مسؤول اسرائيلي قال : ان نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن سيناقشان سبل دفع الاتفاق في اجتماعهما غدا وبالتالي تأجلت مغادرة الوفد.رئيس الحكومة الاسرائيلية، الذي يملك وحده القدرة على بت مصير الصفقة,يحاول الاستفادة من دخول الولايات المتحدة معركة الانتخابات الرئاسية القاسية باكرا، وتحول اي ملف ثان، حتى ولو كان ملف الحرب في اسرائيل الى ثانوي.على هذا الاساس، رسائل نتنياهو ستوجه الى الديموقراطيين والجمهوريين من دون ان يحسم اي موقف الان، لا سيما وانه ينتظر محادثاته مع بايدن ثم هاريس الخميس,ومحادثاته مع دونالد ترامب الجمعة.قبل خطاب نتنياهو بساعات، جاءته الرسالة من لبنان عبر فيديو الهدهد الذي نشره حزب الله.اهم ما في الهدهد ليس فقط توقيتها,ولا حتى اهمية قاعدة رامات دافيد الجوية، انما ما اريد منها، وهو تعزيز التفاوض الذي سلمه الحزب الى الدولة تماما كما فعل في الترسيم البحري وتعزيز فرص الابتعاد عن الحرب الواسعة.اما رسائل لبنان ليس فقط الى اسرائيل وانما ايضا الى العالم ، فتبقى عبر ابطاله الرياضيين وثقافة سيداته وجمالهن.بيدين من سلاح ودم يرتفع بنيامين نتنياهو اليوم على أكف أعلى هيئة تشريعية اميركية ويمثل امام الكونغرس زعيما صهيونيا خاض أطول الحروب عبر التاريخ ولا يزال. سيتحدث نتنياهو في حضرة هيئة شرعت له التسلح، وسيخطب في قوم النواب والشيوخ كفرد من القبيلة.. منتظرا منها تصفيقا على ما اقترفته يداه.فزعيم الحرب ومجرمها من دون منافسين، يقدم رؤيته الموقعة على جثث أكثر من اربعين ألف فلسطيني ومئات آلاف الجرحى, وهي الأرقام التي كانت كفيلة بتقديمه لأقرب محكمة جنائية لارتكابه المحرقة والجرائم ضد الانسانية والكونغرس الذي يستمع الى إفادات آثمة من نتنياهو يمكن له الاستئناس بشهادة الطبيب اليهودي مارك بيرلموتر العائد من غزة، والذي اعطى شهادة للتاريخ عندما قال: رأيت اطفالا استهدفوا برصاصة قناصة الجيش الاسرائيلي عمدا حتى الموت.. وإنني "لم أشاهد في حياتي أطفالا مقطعين ومصابين كما رأيت".لا مكان في مجلسي الشيوخ والنواب لهذه الروايات التي حملها محتجون وغالبيتهم من اليهود وتظاهروا في باحات الكونغرس ومحيطه رافضين الحرب على غزة ودعم اسرائيل بالسلاح الاميركي.ولكن نوابا ديمقراطيين سجلوا مقاطعة لافتة للخطاب وانسل العديد من مهمة ترؤس الجلسة وعلى رأسهم المرشحة للرئاسة كامالا هاريس وبعد هاريس كان يفترض أن ترأس الجلسة رئيسة مجلس الشيوخ بالوكالة باتي موراي، لكنها رفضت هذه المعصية وهي التي تؤيد وقف الحرب على غزة وتندد بالإبادة وعليه آلت المهمة الانتحارية الى السيناتور الديمقراطي بن كاردين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية وقبيل الجلسة تم إحصاء اكثر من ثمانين نائبا مقاطعا، كانت آخرهم نانسي بيلوسي ومن ضمنهم رشيدة طليب والهان عمر أما المحتجون في الخارج فقد رفعوا شعارات تطالب باعتقال نتنياهو.كما خرجت تظاهرات تحمل عبارة: "أبرم الصفقة الآن" وقادتها عائلات الأسرى الاميركيين لدى حماس بالقرب من مبنى الكابيتول واحتفاء بوجوده خطيبا دمويا في الكونغرس سير حزب الله الهدهد الثالث فوق قاعدة رامات دايفيد الجوية الاسرائيلية الواقعة على عمق يصل الى سبعة واربعين كيلومترا وبعد حوالي عشرين كيلومترا جنوب شرق حيفا وكانت المقاومة تقول لرئيس وزراء العدو: قاعدتك الجوية في الحفظ دون الصون.. وتحت نظرناواكتفى الجيش الاسرائيلي بكتابة تقرير صحفي يشير فيه الى إن الفيديو الذي نشره حزب الله لقاعدة "رامات دافيد" التقط بكاميرا طائرة مسيرة، مؤكدا أن عمل القاعدة العسكرية لم يتأثر وفي استطلاع الاجواء المحلية, لا احد يتأثر ولا ملفات تتحرك, جمهورية بلا طابع, يسوق بها فراعنة ليسوا على استعداد لتبديل المواقعوفي هذه الجمهورية.. وزير مال تتغلب عليه خزية المستشارين يكاد يوسف خليل ان يصبح مستشارا في وزارة تسوي كل معاملاتها في عين التينة. وزير لا يلوي على اصدار بيان، أوسعوه ..مرضا..واقالوه وهم على قيد الوزارة .وفي النشرة رواية البيان الليلي عن طوابع السوق السوداء ..والذي صدر بثلاث طبعات.