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لبنان
رفع الدعم عن الطحين في ايلول
Lebanon 24
24-07-2024
|
23:14
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كتبت" النهار": فيما لا يزال بعض الأدوية والمستلزمات الطبية والخبز يحظى بالدعم الجزئي نسبياً ولم يصر بعد إلى دولرته كلياً، ينتظر في مهلة أقصاها منتصف أيلول المقبل رفع الدعم كلياً عن الطحين، وذلك بانتهاء قرض البنك الدولي المخصص لدعم الخبز. فما هو السعر الجديد لربطة الخبز؟
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يرى نائب رئيس اتحاد الأفران والمخابز في لبنان نقيب الأفران والمخابز في الشمال طارق المير أن "سعر الربطة المحدد وزنها بـ 810 غرامات سيصبح نحو 75 ألف ليرة، أي سترتفع التسعيرة 20000 ليرة لبنانية إذا لم تتغير أسعار القمح عالميا". ويضيف: "لن يتأثر المواطنون كثيرا لكونهم تأقلموا مع الارتفاع التدريجي للخبز من 20000 الى 55000 اليوم". ووفق المير "سياسة دعم الخبز كانت فاشلة وثمة سوء توزيع لكميات القمح على الأفران".
من جهته، يلفت أمين سر اتحاد الأفران والمخابز في لبنان نعيم الخواجة إلى أن "التعويل اليوم هو على الدول العربية الشقيقة لضمان استمرارية دعم الخبز، خصوصا قطر والسعودية اللتين تهتمان بلبنان وشعبه".
في المقابل، تؤكد مصادر معنية لـ"النهار" أن الدعم سيرفع حتما في أيلول وسيصبح سعر ربطة الـ810 غرامات 65000 ليرة، أي أن الارتفاع لن يتخطى عتبة الـ10000 ليرة.
وتستغرب المصادر عينها التهويل من نقابات الافران والمخابز في الإعلام في هذا الخصوص.
تسعيرة ربطة الخبز التي تحددها وزارة الاقتصاد والتجارة، لا تتأثر حصرا بالدعم وبسعر صرف الدولار، إذ ثمة عوامل أخرى تؤثر في ذلك، كأسعار النفط ومشتقاته وسعر طن القمح عالميا، وهذه تتأثر بدورها بعوامل عدة منها طبيعية كأحوال الطقس، ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج أوروبا للقمح، عدا عن العوامل السياسية المرتبطة بالنزاعات في العالم.
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