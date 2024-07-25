آخر التطورات جنوبا.. قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف عدة بلدات وغارة على كفرشوبا

في آخر التطورات الميدانية جنوبا، استهدف العدو الإسرائيلي صباح اليوم الخميس اطراف بلدة قبريخا بقذيفة مدفعية عيار 155 ملم ،كما استهدف اطراف بلدة يارين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي منتصف الليل مرتين على جبل الريحان واستهدفه بصاروخين.

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هذا وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على اطراف كفرشوبا ما أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة.

وتواجه عناصر الدفاع المدني صعوبة باطفاء الحرائق بسبب استهداف القصف لها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

كما استهدفت غارة من مسيّرة اطراف كفرشوبا وقد نجا عنصر من الدفاع المدني بعدما كان قريبا من موقع الاستهداف.

وتعرّضت فجر اليوم اطراف بلدة قبريخا لقصف مدفعي اسرائيلي، وطاول القصف اطراف بلدات الضهيرة، علما الشعب، والناقورة.