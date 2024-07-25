أزمة فيزا مع قبرص؟

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يعاني عدد من اللبنانيين الراغبين بالحصول على فيزا لزيارة دولة قبرص خلال موسم الصيف من صعوبة كبيرة وهذا ما تكرر مع اكثر من شخص، ما ربطه متابعون بخطاب الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله الذي هدد فيه قبرص، في حال مساعدتها اسرائيل بأي عدوان على لبنان.وبحسب مصادر مطلعة فإنه "بعد تهديد نصرالله فإن قبرص قامت بتوضيح موقفها لكنها في الوقت نفسه اتخذت اجراءات فعلية تحد من قدرة اللبنانيين على زيارتها أقله في المرحلة الحالية".وتضيف المصادر "ان هذه الاجراءات لن تطول، لكنها قد تكون طبيعية بعد ما حصل، علما ان ما يحصل قد يكون محصورا بعدد من اللبنانيين وليس حظرا شاملا على جميع اللبنانيين".