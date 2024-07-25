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لبنان

أمن الدولة: إخلاء هذه البلدات من النازحين السوريين

Lebanon 24
25-07-2024 | 02:01
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أعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان، أنه "في إطار متابعتها لأمور النازحين السوريّين، قامت دوريّات من أمن الدولة في الشمال بإخلاء بلدة عبرين في قضاء البترون، وبلدة بصرما في قضاء الكورة، بالإضافة إلى مدينة زغرتا من النازحين السوريّين، بعد أن كانت قد توجّهت إليهم بإنذاراتٍ بالإخلاء قبل فترة، بناءً على قرارات الجهات الرسميّة المختصّة".
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