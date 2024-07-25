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لبنان

إخماد حريقين كبيرين في أعالي رأس المتن

Lebanon 24
25-07-2024 | 02:18
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صدر عن الدفاع المدني البيان الآتي:

"عند الساعة 9.30 من صباح أمس الأربعاء تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغاً يفيد عن اندلاع النيران في أحراج رأس المتن. على الفور توجه عناصر الدفاع المدني إلى موقع الحريق وكانت سرعة الهواء قد أدت إلى انتشار النيران بسرعة قياسية.
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استقدمت التعزيزات من مراكز الدفاع المدني المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية. وقد حالت وعورة تلك البقعة الجغرافية دون تمكن آليات الدفاع المدني من بلوغ موقع الحريق. عندئذٍ تم استقدام طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني والتي تمتّ تغذيتها بالمياه بواسطة بركة اصطناعية وضعها عناصر الدفاع المدني بالقرب من الموقع.

جهود جبارة بذلها عناصر الدفاع المدني إلى أن تمكنوا من السيطرة على النيران عند الساعة 18.30 من مساء أمس. ومن ثم بوشرت عمليات التبريد والتي استمرت حتى الساعة 22.30 من الليل إلى حين التأكد من إخماد النيران بشكل محكم. وقد تمركزت آليات الدفاع المدني طيلة الليل وحتى هذه اللحظات في موقع الحريق للتمكن من التدخل فوراً إذا ما دعت الحاجة.

إلى ذلك كان عناصر الدفاع المدني قد تمكنوا من إخماد حريق آخر في بقعة جغرافية بالغة الوعورة أيضاً ضمن غابات رأس المتن قبل ساعات قليلة من اندلاع هذا الحريق.

وفي التفاصيل بعد جهود مضنية استمرّت منذ الساعة ١٥:٠٠ من تاريخ الأول من أمس الثلاثاء (٢٣-٧-٢٠٢٤) ولغاية الساعة  ٧:٠٠ صباحاً من تاريخ أمس الأربعاء في ٢٠٢٤/٧/٢٤ تمكن عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً من إخماد حريق شبّ في أحد الأحراج الوعرة في رأس المتن.

وقد واجه العناصر صعوبات عدة للتمكن من إخماد النيران نظراً لنعدام الطرق المؤدية إلى موقع الحريق وكثرة المنحدرات التي تشكل عائقاً أمام وصول آليات الإطفاء، كما أن سرعة الهواء أدت الى إتساع رقعة الحريق، واقتصرت الأضرار على الماديات".
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