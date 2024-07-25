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لبنان

إعلامية شهيرة تنفصل عن زوجها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-07-2024 | 02:15
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تحدّثت اوساط مقرّبة من اعلامية لبنانية شهيرة عن انفصال الاخيرة عن زوجها وهو المدير التنفيذي لاحدى القنوات الاعلامية بعد مرور عام على اعلان خبر زفافهما. هذا الامر اثار العديد من التساؤلات حول السبب وراء عدم استمرار هذا الزواج، سيما وأن الاعلامية كانت قد رزقت بمولود من زواجها مطلع العام 2024!
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المصدر: لبنان 24

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