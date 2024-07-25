Advertisement

لبنان

هل يتراجع نتنياهو عن التصعيد مقابل الضمانات؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
25-07-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1226340-638574980578761812.jpeg
Doc-P-1226340-638574980578761812.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تزايدت بشكل كبير في الساعات الماضية التسريبات الاعلامية والتصريحات السياسية التي توحي بأن الإيجابية باتت كبيرة جداً في المفاوضات الحاصلة بين حركة حماس من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وهذا ما ربطه البعض بالزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الى واشنطن اذ ان الاخير بحاجة ليظهر نفسه بأنه جاهز للوصول الى تسوية لكن حماس هي التي تعرقل كل هذه الامور والملفات، وعليه فإنه مضطر الى اضعافها اكثر والاستمرار في الحرب.
Advertisement

من الاكيد أن الضغط الفعلي على نتنياهو من اجل ايقاف الحرب هو من الجيش الاسرائيلي وقيادته التي تسعى بشكل حاسم الى الوصول الى تسوية لتبادل اسرى ووقف اطلاق نار نهائيا ولو عبر مراحل، خصوصاً ان هناك اعتقادا فعليا بأن التعب الذي أصاب الجيش واجهزته كافة يجب ترميمه بسرعة قياسية والا سيؤدي الى خسائر استراتيجية على تل ابيب.لكن في المقابل يعمل الجناح اليميني في اسرائيل على ضغط مضاد على رئيس الحكومة للاستمرار بالحرب والبدء بالتصعيد في الضفة الغربية.

وترى مصادر مطلعة أن الجبهة الشمالية (جنوب لبنان) باتت تضغط بشكل حقيقي على نتنياهو لان توسعها قد يؤدي الى حرب اقليمية وهذا ما لا يريده الاميركيون لانه يصيب مصالحهم بشكل مباشر، وعليه فإن الهامش الذي يتمتع به نتنياهو في فلسطين المحتلة غير موجود عندما يتعلق الامر بجبهة لبنان التي تهدد المنطقة برمتها، وهذا الواقع هو ضمن الاهتمام الاميركي وليس الاسرائيلي، وعليه فإن التصعيد الذي يقوم به "حزب الله" اليوم، وحتى المقطع المصور للهدهد والتفاصيل التي تضمنها يهدف إلى احراج نتنياهو.


وتشير المصادر إلى أن المبعوثين الدولين الذين وصلوا الى لبنان في المرحلة الأخيرة كانوا مهتمين بالحصول على ضمانات من "حزب الله" بشأن"اليوم التالي"، لذلك فإن الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله قال في خطابه الاخير أن لا حديث او تفاوض الا بعد وقف اطلاق النار، من هنا يصبح النقاش حول كيفية إقناع نتنياهو بالتسوية مرتبطا أيضاً بشكل التسوية مع لبنان لان ذلك سيحفظ له ماء الوجه ويمكنه من تسجيل انتصار ما امام الجمهور الاسرائيلي، لكن حتى اللحظة لم تستطع واشنطن تأمين هذا المكسب لاسرائيل.

لقد حظي نتنياهو امس خلال خطابه في الكونغرس بتأييد قياسي وهائل الامر الذي يمنحه هامشاً كبيرا من المناورة في لحظة الانتخابات الرئاسية، وعليه سيصبح نتيناهو هو من يضغط على الاميركيين وليس واشنطن هي التي تضغط على الحكومة الاسرائيلية، هذا ما يحول نتنياهو الى المقرر الفعلي وشبه الوحيد لمصير الصراع الدائر حاليا في المنطقة.

وتعتقد المصادر ان الرهان اليوم ينحصر على الخلاف الكبير بين الجيش والحكومة في تل ابيب لان القوى العسكرية هي الطرف الوحيد الان القادر على الضغط على نتنياهو او تحجيمه، وهذا ما تعلمه "حماس" و"حزب الله" مما قد يدفعهما وحلفاؤهم الى زيادة الضغط الميداني لتكريس الشرخ والصدام الاسرائيلي الداخلي.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:01 | 2024-07-25
05:00 | 2024-07-25
04:58 | 2024-07-25
04:54 | 2024-07-25
04:50 | 2024-07-25
04:43 | 2024-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24