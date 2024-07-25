السفارة الفرنسية: PROPARCO تدعم الإدماج المالي لرواد الأعمال مع VITAS LIBAN

وزعت السفارة الفرنسية البيان الاتي:"تكرر PROPARCO دعمها لـ Vitas Liban، بعد أول عملية لها في كانون الأول 2020، وتهدف هذه الشراكة الجديدة، في شكل ضمان محفظة ARIZ TPE MINKA بقيمة 2 مليون يورو، إلى تغطية جزء من القروض التي تمنحها مؤسسة التمويل الأصغر. واحدة من مؤسسات التمويل الأصغر الرائدة في البلاد، فيتاس لبنان يخدم 14,000 زبون نشط.

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بعد توقيع أول شراكة في عام 2020 بين بروباركو وفيتاس، تهدف هذه العملية الجديدة إلى زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات اللبنانية الصغيرة جدا، في سياق الأزمة في النظام المالي المحلي.

ضمان محفظة ARIZ TPE MINKA هو برنامج لدعم القطاع الخاص في سياقات الأزمات، بمبلغ 2 مليون يورو وسيمكن Vitas Liban من تغطية جزء من محفظة قروضها التي تتراوح بين 500 و 15000 دولار، بالإضافة إلى ضمان المحفظة هذا، سيتم إنشاء دعم تقني لشركة Vitas، التي ترغب في زيادة دعم زبائنها من النساء، الذين تأثروا بشدة بالأزمة، ولكن أيضا لزيادة حصة رائدات الأعمال في محفظتها.

بدأت بروباركو وفيتاس لبنان شراكة أولى ناجحة، أطلقت في العام 2020، تستهدف الفئات السكانية الضعيفة في لبنان. ويستجيب هذا الالتزام الثاني من قبل بروباركو لسياق متدهور يقلل إلى حد كبير من الشمول المالي لأصحاب المشاريع المحليين. نحن مقتنعون بقدرة فيتاس، وهي جهة فاعلة رائدة في قطاع التمويل الأصغر، على المساعدة في تعزيز فرص الحصول على التمويل للشركات اللبنانية الصغيرة، وبالتالي إحداث آثار إيجابية على رواد الأعمال واقتصاد البلاد".

تعمل بروباركو، وهي شركة تابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، منذ أكثر من 45 عاما جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الخاصة للمساعدة في خلق عالم أكثر عدلا واستدامة. مع شبكة دولية تضم 23 موقعا محليا، تعد بروباركو أقرب ما يمكن إلى شركائها لبناء حلول مستدامة للتحديات البيئية والاجتماعية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية. تتمتع بروباركو بخبرة قطاعية ومجموعة متنوعة من الأدوات المالية التي تتكيف مع المراحل المختلفة لتطوير الشركة، ولا سيما مع فرعها Digital Africa وعرض الدعم الفني Propulse، لمضاعفة تأثيرات وأداء شركائها.

من خلال استراتيجيتها الجديدة لعام 2023-2027 "العمل معا من أجل المزيد من التأثيرات"، تستكشف Proparco طرق تدخلها وتعزيزها وتضخمها مع شركائها.