البعريني: خطر وجودي يهدد لبنان وطبخة الاستحقاق الرئاسي لم تنضج بعد

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نبّه النائب وليد البعريني في حديث اذاعي، إلى "الخطر الوجودي الذي يهدّد لبنان"، وأكد البعريني ان "الاستحقاق الرئاسي ما زال معطّلاً وانّ الطّبخة لم تنضج بعد، وذلك نتيجة عوامل عدّة منها الانقسام الداخلي الحادّ بين الافرقاء وانشغال الخارج بملفات أخرى".وقال البعريني: "نأمل في ان يحمل الشهر المقبل خرقاً ما إذا نجحت المساعي في ابرام الهدنة في غزة".وكشف البعريني عن تطوير مبادرة الإعتدال من دون الإعلان عن ذلك، معتبراً ان الكلام لن يأخذ شيئاً من الإيجابية.وردّاً على سؤال عن موقف الكتلة من دعوة نواب المعارضة لعقد جلسة للبحث في أوضاع الجنوب، أشار البعريني الى ان "الكتلة لم تُحدد موقفها بعد لأنّها تسعى لوقف الشّرخ الحاصل عبر لعب الدور الوسطيّ إزاء أيّ تحرّك"، مشدّداً على أولوية التلاقي مع الطرف الاخر لما لديه من دور وحضور ايضاً.